◇明治安田J1百年構想リーグG大阪5―0神戸（2026年5月2日パナスタ）G大阪がリーグ戦では19年・札幌戦以来7年ぶりの5得点を挙げた。アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ベスト4の神戸を粉砕。アカデミー出身者が全得点に絡む中、“アカデミーの至宝”FW宇佐美貴史はさすがの技術で2得点を演出した。「まだまだですね。個人的にはそう思っています」。本人に満足感はないが、前半35分にはダイレクトヒールパ