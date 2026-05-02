◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―ＤｅＮＡ（２日・神宮）ヤクルト・田口麗斗投手が痛恨の逆転３ランを浴びた。４―２の６回１死一、二塁の場面で粘投を続けていた小川からバトンを受けて登板。ヒュンメルと対峙（たいじ）し、フルカウントから甘く入ったスライダーをバックスクリーンに放り込まれた。マウンド上で首をかしげた左腕。打線が５回に逆転に成功し、押せ押せムードだっただけに悔いが残る１球となった。