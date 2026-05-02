マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督は、スペイン代表MFロドリ、ポルトガル代表DFルベン・ディアス、クロアチア代表DFヨシュコ・グヴァルディオルの状態を説明した。1日、クラブ公式サイトが同監督のコメントを伝えている。マンチェスター・シティは現在、アーセナルとのプレミアリーグ優勝争いを繰り広げており、4日に行われる第35節ではアウェイでエヴァートンと対戦する。また、FAカップでも決勝