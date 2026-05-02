歌手の渡辺美里（59）が2日、東京ガーデンシアターで40周年記念ツアー「ULTRA POPスペシャル〜じゃじゃ馬40th〜」最終公演を開催した。アンコールで、11月8日に21年ぶりとなる埼玉・ベルーナドーム公演「スタジアム伝説〜復活〜Sweet 60」を開催すると発表した。今年で還暦を迎える渡辺美里が“聖地”へ帰ってくる。終演後、1人ステージに立つと、「次に皆さんとお会いするときは私、大人になっております」とにやり。続けて「次の