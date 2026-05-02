5月2日、新潟競馬場で行われた2R・3歳未勝利（牝・ダ1800m）は、F.ゴンサルベス騎乗の2番人気、ミアルーチェ（牝3・美浦・加藤士津八）が勝利した。クビ差の2着にスマートコーラル（牝3・栗東・石坂公一）、3着にスマイルガーデン（牝3・栗東・西村真幸）が入った。勝ちタイムは1:54.8（不良）。1番人気で斎藤新騎乗、マカロンブルー（牝3・栗東・佐藤悠太）は、6着敗退。南米トップジョッキー来日！ゴンサルベス騎手に短期免