5月2日に行われたWIN5は61票的中で、525万8560円の払戻しとなった。東京競馬場で行われた京王杯スプリングカップは、ワールズエンドが逃げ切って重賞初制覇を飾った。【京王杯SC】ワールズエンドがしぶとく逃げ切る…内外離れた接戦61票的中1レース目京都10R京極特別クアトロジャック単勝8番人気2レース目東京10RスイートピーSカナルサンマルタン単勝2番人気3レース目新潟11R三条Sクインズショコラ単勝1番人気4レース目京