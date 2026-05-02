5月2日、東京競馬場で行われたG2・京王杯スプリングカップ（芝1400m）は、3番人気のワールズエンドが逃げ切って重賞初制覇を飾った。このレースの1着馬には安田記念への優先出走権が与えられる。京王杯SC、勝利ジョッキーコメント1着ワールズエンド津村明秀騎手「スピードがある馬なので、信じてスタートから出していきました。外から行った分、周りが来づらかったのか、僕にとっては楽な展開でした。ここで重賞を勝てたのは大