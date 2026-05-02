元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が4月28日、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で公開された動画「近本離脱。赤星が選ぶ1番打者とは!?」に出演。近本光司離脱後の、阪神のセンター候補について語った。赤星憲広氏○「まず第1候補は圭音でしょうね」4月26日の広島戦(甲子園)で死球を受けて負傷交代した近本。病院での検査の結果「左手首の骨折」と診断され、無念の登録抹消となった。長期離脱の可能性があ