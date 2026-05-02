5月2日、京都競馬場で行われたG3・ユニコーンステークス（ダ1900m）は、ルヴァンスレーヴ産駒のシルバーレシオが重賞初制覇を飾った。同産駒はJRA重賞初制覇。同馬は東京ダービー（6月5日・大井・交流G1・ダ2000m）への優先出走権を獲得した。ユニコーンS、勝利ジョッキーコメント1着シルバーレシオ岩田望来騎手「直線では手前を替えてから捕らえられるなという反応でした。道中はあまりポジションを取れる馬ではないので、リ