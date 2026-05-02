2日から決勝ラウンドの男子ゴルフトーナメント「中日クラウンズ」の会場で、小中学生を対象にした観戦ツアーが行われました。 【写真を見る】子どもたちがプロゴルファーのプレーやテレビ中継の裏側を見学 「中日クラウンズ」の会場でジュニア観戦ツアー 愛知・東郷町 先月30日から愛知県東郷町の名古屋ゴルフ倶楽部和合コースで行われている中日クラウンズ。決勝ラウンド「第1日」の2日、