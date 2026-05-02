「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ」（２日、東京ドーム）同級４位の井岡一翔（３７）＝志成＝が王者井上拓真（３０）＝大橋＝に判定０−３で敗れ、日本男子初の５階級制覇はならなかった。通算成績は３２勝（１７ＫＯ）５敗１分け。日本人対決７戦目で初黒星を喫した。原点回帰の黒髪姿となった３７歳だったが、７歳下の王者の前に苦杯。日本男子初の偉業には届かなかった。１回から距離を詰めて激しい技