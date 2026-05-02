「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ」（２日、東京ドーム）王者井上拓真（３０）＝大橋＝が同級４位の井岡一翔（３７）＝志成＝に３−０の判定勝ち。２度のダウンを奪う完勝で、初防衛に成功した。４階級制覇のレジェンドを下し、王者として箔をつけた。１回から積極的に攻める拓真に対し、井岡も堅いディフェンスで応戦。２回は井岡がジリジリと前に出始めたが、拓真が終了間際に主導権をつかんだ。右のクロ