◇明治安田J1百年構想リーグG大阪5―0神戸（2026年5月2日パナスタ）G大阪はリーグ戦7年ぶりの5発で、神戸を粉砕した。守備陣はクリーンシート。スクランブル出場となったDF池谷銀姿郎は前回対戦時の“リベンジ”を果たした。足を痛めた岸本武流に代わって後半15分に右サイドバックで出場。主に対面したのは神戸の快足アタッカーMFパトリッキだった。3月のアウェー戦では試合終了間際にパトリッキの動きをつかまえき