お笑いコンビ・ヤーレンズが毎月1回最終土曜日に『オールナイトニッポン0(ZERO)』（深3：00）を担当。4月25日深夜、25回目の放送を迎えた。【写真たくさん】2026年は一味違う？タイトルコールから始まった『ANN0』タイトルコールを行ってから幕開け。「オードリーさん、お疲れ様でした！」と呼びかけながら、今年に入って前番組の“受け”をしっかりやるようになったことについて、楢原が「労えるようになって。本当はこれまで