お笑いコンビ「NONSTYLE」井上裕介（46）が、2日放送のTOKYOMX「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜後6・00）にゲスト出演し、後輩芸人との食事について思うところを打ち明けた。一番高い買い物について聞かれると、「後輩への食事代」と答えた。「僕、物欲がないんですよ。物を買わない。服も高い物を持ってないし。じゃあ何に使ってるかなって、やっぱり飯をおごる…一番使っていますね」。最近で最もかかった