世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）バンタム級タイトルマッチが２日、東京ドームで行われ、王者の井上拓真（３０）（大橋）が挑戦者で同級４位の井岡一翔（志成）を３−０の判定（１２０−１０６、１１９−１０７、１１８−１０８）で下し、初防衛に成功した。３７歳の井岡は序盤に２度ダウンを喫するなどペースを握れず、日本男子初の５階級制覇に失敗した。レジェンド、見る者の心を打つ激闘は見せる２００９年にデビューしてか