「ボクシング・１０回戦」（２日、東京ドーム）フェザー級１０回戦で元スーパーバンタム級日本王者の下町俊貴（グリーンツダ）が、阿部麗也（ＫＧ大和）に判定勝ちした。サウスポー対決で、立ち上がりは右ジャブの差し合い。中盤からは、阿部が低く踏み込んだボディー攻撃や、左のオーバーハンドで顔面を捉えた。下町はジャブで距離を測りながら有効打を重ねた。８回には踏み込んできた相手に対してショートアッパーを合わせ