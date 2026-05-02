アイドルグループ・WEST.に所属する藤井流星さんが、俳優として輝きを放っています。藤井さんは、2026年1月から放送された主演ドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』（テレビ朝日系）に続いて、現在放送中の春ドラマ『エラー』（テレビ朝日系）にも出演中。それぞれの作品で主要キャラクターを務め、素晴らしい演技を披露しているところです。そこでこの記事では、藤井さんがこれまで出演した作品を振り返り、俳優としての魅力を検