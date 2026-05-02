コミックレーベル「女性自身COMICS」が5月1日（金）より始動し、川端志季による『木洩れ日のひと』（光文社）が無料配信を開始した。 【画像】川端志季による『木洩れ日のひと』が無料配信開始 同作は、女性コミック雑誌『フィール・ヤング』（祥伝社）の人気連載であり、壮大なヒューマンラブ・サスペンス作品。「女性自身COMICS」始動と同時に“移籍”。ファン待望の連載再開も決定した。 “移籍”記