才谷景のデビュー作品集『海を吸う／庭に接ぐ』（河出書房新社）が4月28日（火）に発売された。 【画像】才谷景のデビュー作品集『海を吸う／庭に接ぐ』 第60回文藝賞〈短篇部門〉優秀作「海を吸う」、受賞第一作「庭に接ぐ」を収録した才谷景の作品集。体中に開いた穴に液体が溜まっていく少女の移ろう意識の描写「海を吸う」、〈森〉に侵食された父と娘、変容する世界が綴られる「庭に接ぐ」――第6