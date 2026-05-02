2日午後6時半ごろ、三重県で最大震度4を観測する地震がありました。三重県内ではこれまでのところ、この地震による被害の情報は入っていません。 【写真を見る】三重県で最大震度4の地震 今のところ被害の情報なし 2日午後6時28分ごろ、奈良県を震源とする地震が起きました。気象庁によりますと、震源の深さは約70km、地震の規模を示すマグニチュードは5.7と推定されます。 この地震で三重県と奈良県、和歌山県で最大震度