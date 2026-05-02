［J２・J３百年構想リーグEAST-A第14節］横浜FC ３（１PK３）３ 相模原／５月２日／ニッパツ三ツ沢球技場横浜FCがホーム・ニッパツ三ツ沢球技場にSC相模原を迎え撃った一戦。その後半の45分間、横浜FC側のゴール裏のスタンドにはあまり見ない光景が広がっていた。サポーターがチャントを歌わなかったのだ。前半だけで３失点。ルキアンのヘディングシュートがクロスバーを叩くなど決定機を作ったとはいえ、ビルドアップのミスを