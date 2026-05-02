◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトーDeNA（2日、神宮球場）6回に逆転弾を放ったDeNAの新助っ人・ヒュンメル選手が喜びの声をあげました。ヒュンメル選手はこの一発を振り返り、球団を通して「すごくうれしいです！自分のスイングができる良い球を狙っていました。これからも毎日髭を剃ります。前向き！(日本語で)」とコメントを発表。この日スッキリとイメージチェンジをしていましたが、それに交えての喜びを寄せました。5回に先制し