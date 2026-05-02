■WBC世界バンタム級タイトルマッチ王者 井上拓真 3−0（判定勝ち） 挑戦者 井岡一翔（2日、東京ドーム）WBC世界バンタム級4位の井岡一翔（37、志成）が、同級王者の井上拓真（30、大橋）に2度のダウンを喫し、0−3で判定負けとなり、日本男子初となる5階級制覇はならなかった。ミニマム級から始まりライトフライ級、フライ級、スーパーフライ級まで世界4階級を制覇した井岡。バンタム級での王座奪取を目論んだが、井上の強打に