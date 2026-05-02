◇WBC世界バンタム級タイトルマッチ井上拓真（大橋）―井岡一翔（志成）（2026年5月2日東京ドーム）WBC世界バンタム級タイトルマッチを元世界王者の渡嘉敷勝男氏（65）、竹原慎二氏（54）、畑山隆則氏（50）がYouTube「ぶっちゃけチャンネル」で生解説。井岡一翔（志成）の完敗に5階級目で味わう“階級の差”を指摘した。ダウンを2度奪って大差判定勝ち。渡嘉敷氏は「年齢と階級の壁があったな」と一方的な展開に驚き