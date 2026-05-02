【ハノイ共同】高市早苗首相は2日、ベトナムのハノイで、同国最高指導者のトー・ラム共産党書記長と会談した。ラム氏は冒頭、世界や地域の情勢に変動が生じ各国の発展に影響を及ぼす中「両国関係の強化は共通の利益をもたらす」と述べ、高市氏の訪問を歓迎した。ラム氏は「両国間の包括的戦略的パートナーシップのさらなる推進に寄与する」とも表明した。高市氏は、ラム氏が1月に共産党書記長に再任され、4月には国家主席を