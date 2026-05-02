国会で熱を帯び始めている憲法改正の議論。高市総理は自民党大会で「時は来た」と語り、その実現に強い意欲を示している。その高市氏が22年前に書いた「憲法改正のススメ」などとする論文がある。そこには「『国民はどうあるべきか』を冒頭に示す」「日本国民は国防の義務を負う」「有事の際、私権一部制限に協力する」などと具体的な改正案が記されていた。高市氏の憲法の考え方が浮かび上がる。【写真を見る】「憲法改正のススメ