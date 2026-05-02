女優畑芽育（２４）が４月３０日に東京都内で行われた国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」（ＭＡＪ）のノミネート作品発表会に出席した姿が話題になっている。ともにＭＡＪアンバサダーを務める中島健人と登場。明るい金髪に、白のノースリーブワンピが美白を際立たせた。出演中のＡＢＣ・テレビ朝日系ドラマ「エラー」とは別人の雰囲気に。ネットでは「ディズニープリンセス感すごい」と騒然。「