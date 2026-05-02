お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が、２日までに自身のＳＮＳを更新。妻で元モーニング娘。の藤本美貴の写真を載せ、反響を呼んでいる。インスタグラムに「＃俺のオンナ」とハッシュタグを付け、髪の毛を大胆に上げて笑顔の藤本の姿をアップ。「メイクしてるけど部屋着」とハローキティの白いトップスを着た自然体な様子を公開している。この投稿にフォロワーからは「お肌つやっつや！いつでもお美しい」「昭和の大女優感