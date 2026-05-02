プロ野球のファーム・リーグは2日、交流戦7試合が行われた。オリックスはロッテ戦（杉本商事バファローズスタジアム舞洲）に4―1で逆転勝ち。先発の育成選手・宮国が2回2安打無失点で、3番手・山口が4回2/3を3安打1失点で1勝目（2敗）を挙げた。育成選手の寺本が2安打。ロッテ先発・木村は3回2安打無失点で、3番手・石川柊が4回4安打4奪三振3失点で勝ち星なしの4敗目。山口が4回に3号ソロ。高部、中村奨が2安打をマーク。阪