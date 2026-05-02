ＴＢＳ系「ＯＮＥＣＨＡＮＣＥ」が２日に放送され、笑福亭鶴瓶、千鳥・ノブ、中条あやみがＭＣを務めた。賞レース王者たちが推薦する芸人たちによる笑いの祭典。番組冒頭、ノブが「中条さんは推してる芸人とかいるんですか？好きだなとか」と聞くと、中条は「ちょっと、もう、悲しいことに見なくなってしまった和牛さん…」と話した。ノブは「オープニングから解散芸人の名前やめてもらっていいですか？」と突っ込んで笑わ