◇高校野球春季岡山大会準決勝おかやま山陽8―2岡山学芸館（2026年5月2日倉敷マスカットスタジアム）高校野球の春季岡山大会は2日に準決勝が行われ、おかやま山陽が岡山学芸館を8―2で下して10年ぶり4度目の優勝に王手をかけた。背番号10でプロ注目の中島悠雅（ゆま＝3年）が7回1/3、2失点と好投した。最速143キロを計測した直球を軸に被安打5とテンポよく打ち取り、「変化球が高めに浮いていたが、試合途中に修正でき