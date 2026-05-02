イタリア代表が3大会連続でFIFAワールドカップ(W杯)出場を逃したことを受け、ベンフィカのジョゼ・モウリーニョ監督が同国サッカー界について見解を示した。ポルトガル『オ・ジョゴ』が伝えている。モウリーニョ監督はUEFA主催の主要3大会(チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグ)の全てを制した唯一の指揮官で、イタリアではインテルとローマを率いた経験を持つ。商業イベントのためミラノを訪れた