この記事をまとめると ■アメリカでは「ウィンナーモービル」なるクルマが大人気だ ■シカゴの食品会社「オスカー・マイヤー」が90年以上前から運用している ■「ウィンナーモービル」のドライバーは人気職となっている アメリカ名物「走るウィンナー」とは 全長8メートル、高さ3メートル。一見すると巨大なジョークに見えるこの「ウィンナーモービル」は、じつはV8エンジンを搭載し、ハイウェイを堂々と駆け抜ける”ガチ”な宣