◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトーDeNA（2日、神宮球場）5回に先制も、5回裏に逆転を許したDeNA。6回には新助っ人・ヒュンメル選手が逆転3ランを放ちました。6回には対する先発・小川泰弘投手の前にヒットと四球で1アウト1、2塁の好機をつかんだDeNA打線。マウンドは2番手・田口麗斗投手にスイッチします。ここで打席に向かったのはヒュンメル選手。ボール先行とする中で追い込まれるも、6球目のスライダーをとらえ、バックスクリー