◇ボクシング WBC世界バンタム級タイトルマッチ12回戦 王者・井上拓真−挑戦者・井岡一翔（2日、東京ドーム）初防衛に臨んだ王者・井上拓真選手と元世界4階級制覇王者でWBC世界バンタム級4位の井岡一翔選手が対戦。試合は序盤から動く展開。第2ラウンド終了間際、ロープ際の井上選手に詰めた井岡選手に対し右のカウンター。一気にラッシュを見せると、最後は右フックでダウンを奪います。ダメージが残る井岡選手に対し、第3ラウン