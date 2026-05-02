元放送作家の鈴木おさむ氏が２日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。先月２８日に亡くなった俳優・中村雅俊の妻で女優の五十嵐淳子さん（享年７３）を偲んだ。中村の所属事務所は２日、公式サイトを通じて「去る２０２６年４月２８日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。享年７３歳でございました」と発表。中村も「俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今は