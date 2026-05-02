阪神は２日の巨人戦（甲子園）に７―５で勝利。終盤の猛追を何とか食い止めた。先発・大竹耕太郎投手（３０）は７回４安打１失点の好投。初コンビとなった伏見寅威捕手（３５）ともに緩急を生かした投球でＧ打線を翻弄した。２点リードの７回には二死一、三塁から小浜の適時打を浴びて１点差とされたが最小失点で切り抜け、先発としての役割を果たした。藤川球児も「いい状態と言いますか、らしいなというところ素晴らしくチ