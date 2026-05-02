ボートレース住之江の「２０２６ラピートカップ」が３日、開幕する。渋谷明憲（３９＝大阪）が前検のエンジン抽選手にした３２号機は、２連率３０％。勝率はないが「走りだしたら悪くないし、下がることもなかった」とひと安心の様子。近況は平和島（６着）→浜名湖（６着）→蒲郡（３着）→まるがめ（優勝）と４節連続優出中で波に乗る。「自分でもビックリ（笑い）」と驚きを隠せない。だが「毎回、探り探りの調整をやって