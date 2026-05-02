ボートレース住之江の「２０２６ラピートカップ」が３日に開幕。大阪支部１３８期新人の藤本遼磨（２２）、野村羽玖（１９）がデビュー戦を迎える。この日、初の前検作業を終えた藤本は「無事故完走とスタート事故をしないようにしたいです。思い切っていきたい」と意気込みを明かした。野村も「無事故完走とスタート事故しないようにです。このオール大阪には強い先輩たちがたくさんいるので、少しでも食らいついていきたい」