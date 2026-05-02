◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１４節浦和２―０千葉（２日・埼玉スタジアム２００２）浦和の元日本代表ＭＦ安部裕葵（２７）が、鹿島時代の１９年４月２８日の横浜Ｍ戦以来、２５６１日ぶりとなるＪリーグでの先発出場を果たした。トップ下で先発。得点に絡むことはできなかったが、特に前半は相手のプレスを回避するポジショニングで攻撃の潤滑油に。後半１２分に途中交代する際には、スタンドから大きな拍手を受けた。