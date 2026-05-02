パパッと手早くおかずやおやつを準備したい時には、【業務スーパー】の「冷凍食品」を頼るといいかも。時短になりつつ調理の手間も省ける、さまざまな冷凍食品が勢揃いしているんです。できるだけ時短で仕上げたい、弁当のおかずや夕食にもぴったり。今回は、業スーマニアもまとめ買いを決定した揚げ物系等、FTN編集部イチオシの冷凍食品をご紹介します。 あると嬉しい1kgの大容量 1袋に1kg入った大容