◆ファーム・リーグ中日１３−７ソフトバンク（２日・ナゴヤ）ソフトバンクの杉山一樹投手が、２日のファーム・リーグ中日戦（ナゴヤ）で実戦復帰を果たした。４月１１日の日本ハム戦（エスコン）で投球内容に納得がいかず、ベンチを殴打して左手指を骨折したが、この日７回に登板し、１イニングで１５球を投じて無失点。最速１５５キロをマークし、３者凡退に抑えた。倉野信次投手チーフコーチ兼ヘッドコーディネーターが「