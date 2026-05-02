井上尚弥―中谷潤人ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチは2日、東京ドームで王者・井上尚弥（大橋）と元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が激突する。試合前、世界的大物とそれぞれ対面し、2ショットを撮影した。それはテレンス・クロフォード氏。自身のインスタグラムを午後8時過ぎに更新し、井上と中谷、それぞれの控え室を訪れて激励する様子を公開した。さらに2ショット写真も撮影。投稿には「