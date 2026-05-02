今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。A子さんは「自分のやりたいことに集中しなさい」という教育方針のもと、息子さんを育ててきました。そんな息子さんは、結婚を機に家を出ることに。すると、しばらく経ったある日、お嫁さんから相談が。その内容に、A子さんは教育方針を反省する出来事がありました──。 私の教育方針 私は「自分のやりたいことに集中しなさい」という教育方針のもと、息子を育