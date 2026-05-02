◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ）１２回戦〇王者・井上拓真（判定３―０）挑戦者・井岡一翔●（２日、東京ドーム）ＷＢＣ世界バンタム級チャンピオンの井上拓真（大橋）が、初防衛に成功した。日本男子初の５階級制覇に挑んだＷＢＣ世界同級４位の井岡一翔（志成）に３―０判定で勝利。ミニマム級からスーパーフライ級までの４階級で世界王座を獲得したレジェンドから、ベルトを守った。リングを去