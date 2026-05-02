映画「プラダを着た悪魔」で、女優のエミリー・ブラントが演じているエミリー役のモデルを名乗る女性が「裏切られた気分」と告白した。2003年に発刊、その3年後に映画化された同作は原作者であるローレン・ワイズバーガー氏のヴォーグ誌での勤務経験が基になったとされており、セレブスタイリストのレスリー・フレマー氏はワイズバーガー氏とそこで8カ月間ともに働