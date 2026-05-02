女優の平山あやが2日、自身のインスタグラムを更新。愛犬の誕生祝いで旅行に出かけたことを明かした。 【写真】肩のりワンちゃん？ ちょこんと女優に足をのせる姿がめちゃかわ 平山は「うちのぽてんさんが4月30日で1歳になりましたおめでとう」と記し、「1歳の記念にぽてんとゆっくりお泊まり旅してきました」と報告。1月4日には愛犬の日常をアップする別アカウントで「我が家に新しい家族がやってきました。 チワポメの男