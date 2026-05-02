◇WBC世界バンタム級タイトルマッチ王者・井上拓真（大橋）＜12回戦＞同級4位・井岡一翔（志成）（2026年5月2日東京ドーム）WBC世界バンタム級王者・井上拓真（30＝大橋）が元世界4階級制覇王者・井岡一翔（37＝志成）を3―0の大差の判定で破り、初防衛に成功した。118―108、119―107、120―106で1人がフルマークをつける完勝。前戦の王座決定戦では那須川天心（帝拳）に初黒星をつけ、5階級制覇を狙ったレジェンドの挑戦