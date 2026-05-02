茨城県の海岸で、潮干狩り中に行方不明となる人が相次ぎ、そのうち1人の死亡が確認されました。海上保安庁によりますと、2日午前9時半ごろ茨城県東海村の豊岡海岸で福島県いわき市から潮干狩りに来ていた20代から30代の男性3人が海に流されました。1人は自力で陸に上がり、26歳の男性はおよそ3時間半後に救助されましたが、その後に死亡が確認されました。残る1人はいまも行方不明のままです。また、大洗町の大洗サンビーチでは、1